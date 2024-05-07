CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Yaşar ve yönetimi istifa etti

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, haksızlığa uğradıkları iddiasıyla CHP İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

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CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Yaşar ve yönetimi istifa etti

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Fatma Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Niğdeliler, kıymetli partililerim, sayın basın mensupları, yaşadığım haksızlıklar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Kadın Kolları Başkanlığından bugünden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım. Benimle birlikte bu yolu yürüyen kadın kolları yönetiminde yer alan değerli arkadaşlarım da istifa etmiştir. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Yaşar ve yönetimi istifa etti - Resim : 1

CHP NİĞDE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Orpen Nergiz de haksızlığa uğradığını belirterek, görevden alındığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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