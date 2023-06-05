CHP MYK üyesi Yunus Emre kimdir? İşte Yunus Emre'nin siyasi kariyeri

CHP'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından alınan kararla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin büyük bölümü değiştirildi.

CHP MYK'da Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen isim Yunus Emre oldu. Geçmişte CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevinde de yer alan Yunus Emre aynı zamanda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi.

CHP MYK ÜYESİ YUNUS EMRE'NİN ÖZGEÇMİŞİ

1982 İzmit'de doğdu. Babasının adı Şahin, annesinin adı Şengül'dür. Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı.

Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamlayan Doç. Dr Yunus Emre İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi öğretim üyesi olarak çalıştı. CHP Tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye’de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesidir. 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan CHP 36. Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi.

27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Yunus Emre, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesidir. Çok iyi derece İngilizce bilen Yunus Emre evli ve bir kız çocuğu babasıdır.