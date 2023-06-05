CHP MYK üyesi Yunus Emre kimdir? İşte Yunus Emre'nin siyasi kariyeri

CHP MYK'da görevlendirilen yeni isimlerden biri de Yunus Emre oldu. Yunus Emre, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İşte aynı zamanda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi olan Yunus Emre hakkında merak edilenler...

Son Güncelleme:
CHP MYK üyesi Yunus Emre kimdir? İşte Yunus Emre'nin siyasi kariyeri

CHP'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından alınan kararla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin büyük bölümü değiştirildi.

CHP MYK'da Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen isim Yunus Emre oldu. Geçmişte CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevinde de yer alan Yunus Emre aynı zamanda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi. 

CHP MYK ÜYESİ YUNUS EMRE'NİN ÖZGEÇMİŞİ

1982 İzmit'de doğdu. Babasının adı Şahin, annesinin adı Şengül'dür. Bakırköy İlçe ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı. 

Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde tamamlayan Doç. Dr Yunus Emre İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi öğretim üyesi olarak çalıştı. CHP Tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye’de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesidir.  3-4 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan CHP 36. Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi.

27. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Yunus Emre, TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesidir. Çok iyi derece İngilizce bilen Yunus Emre evli ve bir kız çocuğu babasıdır.  

CHP'de MYK üyeleri belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A TakımıCHP'de MYK üyeleri belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun yeni A TakımıSiyaset
 
Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme
Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş Arta kalan pilavı çöpe dökmeyin... Onunla leziz bir yemek yapılıyormuş
CHP MYK üyesi Semra Dinçer kimdir? İşte Semra Dinçer hakkında merak edilenler CHP MYK üyesi Semra Dinçer kimdir? İşte Semra Dinçer hakkında merak edilenler
CHP MYK üyesi Tahsin Tarhan kimdir? İşte Tahsin Tarhan'ın yeni görevi CHP MYK üyesi Tahsin Tarhan kimdir? İşte Tahsin Tarhan'ın yeni görevi
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon rakamları açıklandı, 'doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti! 'Doğalgaz etkili' emekli ve memur maaş zammı netleşti!
'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor 'Ömer' dizisinde 4 oyuncu birden ayrılıyor
Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye'den de bir lezzet var En lezzetli dondurulmuş tatlılar: Türkiye'den de bir lezzet var
Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu? İşte kabineye dair detaylar... Bakan olacağını öğrenen ilk isim kim oldu?
ABD'li dev banka Goldman Sachs'tan endişelendiren tahmin: Periyotlar halinde dolar kurunu sıraladı! Periyotlar halinde dolar kurunu sıraladı!