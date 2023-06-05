CHP MYK üyesi Tahsin Tarhan kimdir? İşte Tahsin Tarhan'ın yeni görevi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) değişen Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) ilk defa giren isimlerden biri de Tahsin Tarhan oldu.

Tahsin Tarhan, CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

CHP MYK ÜYESİ TAHSİN TARHAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Tahsin Tarhan, 15 Nisan 1964'te Gümüşhane'de doğdu. Eğitimi için geldiği İstanbul’da hem eğitimine devam etti, hem de erken yaşta çalışma hayatına atıldı. Halen otomotiv tedarik sanayi, turizm ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğini yapmaktadır.

2011 yılı Genel Seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili Adayı oldu. 2014 Yerel Seçimlerinde CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 2015 yılında Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM 25. ve 26. ve 27. Dönem Kocaeli milletvekili olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultay’ında Parti Meclisi (PM) Üyesi olarak seçildi ve TBMM’de CHP Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Tarhan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu CHP Grup Sözcüsü olarak görev yapmaktadır.

Tarhan, TBMM’de yüksek vatandaşlık onur ödülüne aday gösterildi. Gerek Eğitim Gönüllüsü, gerek sanayici kimliği ile çeşitli kurumlardan sayısız ödül aldı. Kocaeli Çayırova’da inşa ettirdiği ilköğretim okulunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladı ve okula MEB tarafından Tahsin Tarhan İlköğretim Okulu ismi verildi. Amatör fotoğraf sanatçısı olan Tarhan’ın, tüm gelirlerini eğitim kurumlarına bağışladığı, Günden Kalan İzler ve Barış Yurdu Hindistan isimli iki fotoğraf kitabı bulunmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Tahsin Tarhan, evli ve üç çocuk babasıdır.