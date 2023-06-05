CHP MYK üyesi Semra Dinçer kimdir? İşte Semra Dinçer hakkında merak edilenler

CHP'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından alınan kararla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin büyük bölümü değiştirildi. Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görev yapacak olan Genel Başkan Yardımcıları da belli oldu.

CHP MYK'da Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak olan Semra Dinçer,

CHP'NİN DOĞA HAKLARI'NDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1966 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar inşaat ve turizm sektöründe yönetici olarak çalıştı.

2007 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keçiören ilçe örgütünde aktif olarak görev yaptı. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önce partinin gerçekleştirmiş olduğu ön seçimde Ankara ikinci bölgeden 5. sıradan milletvekili adayı seçildi.

Semra Dinçer son CHP MYK'sında Doğa Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Semra Dinçer evli ve 2 çocuk annesi.