CHP MYK üyesi Neslihan Hancıoğlu kimdir? İşte Neslihan Hancıoğlu'nun merak edilen siyasi kariyeri

MYK listesine giren ve CHP Genel Sekreteri olan Neslihan Hancıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. İşte 2018'de Samsun milletvekili seçilen Neslihan Hancıoğlu hakkında merak edilen detaylar...

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CHP MYK üyesi Neslihan Hancıoğlu kimdir? İşte Neslihan Hancıoğlu'nun merak edilen siyasi kariyeri

CHP'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından alınan kararla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin büyük bölümü değiştirildi.

MYK listesine giren Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Sekreteri oldu. 

CHP MYK ÜYESİ NESLİHAN HANCIOĞLU KİMDİR?

Neslihan Hancıoğlu, 1 Ocak 1963'te Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Ünye'de tamamladı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

1988-2007 yılları arasında Şekerbank'ın Bafra ve Samsun şubelerinde yönetici olarak çalıştı. 2009 yılında CHP'ye katıldı. 2010 yılında CHP İlkadım ilçe kadın kolları başkanı seçildi. 2015 yılı genel seçimlerinde 3. ve 4. sıralardan milletvekili adayı oldu. 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde Samsun milletvekili seçildi.

Neslihan Hancıoğlu son CHP MYK'sında Genel Sekreter olarak görevlendirildi.

 
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