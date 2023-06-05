CHP MYK üyesi Hasan Efe Uyar kimdir? İşte Hasan Efe Uyar'ın hayatı

CHP'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından alınan kararla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinde değişikliğe gidildi. CHP MYK'da İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen isim ise Hasan Efe Uyar oldu.

CHP MYK ÜYESİ HASAN EFE UYAR'IN ÖZGEÇMİŞİ

1991 Yılında Amasya’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini memleketi Tokat/Erbaa’da tamamladı. 2010 yılında CHP Erbaa Gençlik Kolları Başkanı olarak, 12 Eylül Anayasa referandumunda HAYIR kampanyası yürüttü. Aynı yıl başladığı İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu.

Üniversite eğitimi süresince, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanlığı, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 2015 yılından itibaren kendine ait hukuk bürosunda mesleki faaliyetlerini sürdürmekte olup, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans Eğitimini devam ettirmektedir.

CHP’nin 27. Dönem Tokat 2. Sıra Mv. Adayı olmuştur. Halkevleri üyesidir. Halkevleri Hukuk Dairesi ve Çağdaş Avukatlar Grubu’nda aktif olarak çalışmalar yapmaktadır.