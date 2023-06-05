İYİ Parti'nin Meclis başkanı adayı belli oldu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi.

İYİ Parti'nin Meclis başkanı adayı belli oldu

İYİ Parti, TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın aday gösterildiğini duyurdu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz."

İYİ Parti'nin Meclis başkanı adayı belli oldu - Resim : 1
Cihan Paçacı

Kaynak: Gerçek Gündem

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