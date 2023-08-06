CHP MYK toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 13.00’te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

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CHP MYK toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay süreci sürüyor. Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanıyor..

Kurul, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00’te toplanacak.

NE OLMUŞTU?

CHP’de yeni oluşturulan MYK, ilk iki toplantısını haziran ayı içerisinde gerçekleştirmiş ve kongre süreci başlatılmıştı.

Öte yandan Olağan Kurultay öncesi il ve ilçelerde kongreler de devam ediyor.

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