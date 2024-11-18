CHP MYK Esenyurt'ta Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık ediyor.

CHP MYK Esenyurt'ta Toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda saat 14.00’te başladı. Toplantının ana gündem maddesi tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturma olacak.

Toplantının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlık ettiği toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda MYK ve parti üyesi katılıyor.

Kaynak: DHA

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