Özgür Özel: 'Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama Meral Hanımla 'emekli ittifakı'nda buluştuk'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaptığı açıklamalarda, “Meral Hanım'la Ankara’da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk” ifadelerini kullandı.

‘BABA EVİNE DÖNÜN’ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

CHP için kullandığı ‘baba evi’ tabirini yineleyen Özel, "CHP'ye baba evi diyorum. Başı sıkışan, derde düşen baba evine geliyor çünkü biliyor ki baba evinde yeri hazır. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi partiye üye olursa olsun esnafın, çiftçinin, memurun emeklinin bu zor günlerinde CHP dedelerinin partisidir ve bizim baba evimizdir. Bu evde herkese yer vardır çünkü tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktur. Ne Bülent Ecevit'tedir ne de İsmet Paşa'da. Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür” ifadelerini kullandı.

‘ANTALYA’NIN ÜVEY EVLAT OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Özel, Türkiye’nin en önde gelen turizm şehirlerinden olan Antalya için şunları kaydetti:

“Antalya bu iktidarın üvey evladı. AK Parti 2023 yılında 73.6 milyar lira vergi tahsilatı aldı buradan. Türkiye’deki milli gelirin 3,3’ünü üretmiş. Burada 55 milyar dolarlık turizmin yüzde 25’i yapılmış. Peki yatırım planında Antalya’ya ne verilmiş 7.1 milyar. Yani 10 almışlar 1 vermişler. Antalya’nın hakkını yemişler. Antalya’nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz. Bu kentin her yönüyle kollanması lazım. Bugün Antalya’ya gelen turist günde 99 dolar harcıyor. Bu dünyanın en düşük rakam”

‘MERAL HANIMLA EMEKLİ İTTİFAKINDA BULUŞTUK’

Özel, konuşmalarında CHP ile iş birliğini reddederek ‘hür ve müstakil’ olma iddiasıyla 81 ilde kendi adaylarıyla giren İYİ Parti’nin genel başkanı Meral Akşener ile ‘emekli ittifakı’nda buluştuklarını söyledi.

Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

"50 dönüm değerli bir yer var. Burayı yönetmek isteyenler oraya çökmek için istiyorlar. Ben Gazipaşalıları biliyorum rantçılara asla izin vermezler. TÜİK enflasyonu 4,53 olarak açıkladı. 1 aylık enflasyonumuz 115 ülkeden fazla. Konutta inanılmaz bir artış var. Antalya’da Rusya Ukrayna savaşından sonra fiyatlar fırladı. Konut fiyatlarının en düşüğü 15 bin lira oldu. Antalyalılar büyük sıkıntılar çekiyor. Dededen babadan bir konutun yoksa… Elinde milli piyango biletin yoksa -ki o da kimlere çıkıyor- ev sahibi olma imkanları kalmadı.

Emekliler ilk emekli olduklarında 1,5 asgari ücret alıyorlardı. Tayyip bey hiç karışmasa 26 bin lira olacaktı. Ama enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek enflasyon canavarına yem ettiler.

Meral Hanım'la Ankara’da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk."