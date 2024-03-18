Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP’de yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli’yi telefonla aradı.

CHP’den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, 14'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti.



Kaynak: Gerçek Gündem