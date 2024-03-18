Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye telefon

CHP lideri Özel, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Devlet Bahçeli'yi aradı. Görüşmede Özel, Bahçeli'ye ayrıca geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP’de yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli’yi telefonla aradı.

Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsınBahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsınSiyaset

CHP’den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, 14'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Özgür Özel Devlet Bahçeli MHP CHP Telefon
Son Güncelleme:
Canan Kaftancıoğlu'ndan "Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar" sözlerine ilişkin açıklama: 'Yasal süreç başlatılacak' Kaftancıoğlu'ndan "Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar" sözlerine ilişkin açıklama
YÖK'ten lisansüstü eğitim ilkelerinde değişiklik YÖK'ten lisansüstü eğitim ilkelerinde değişiklik
Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha
Marmara'da yağışlar yüzde 56 azaldı Marmara'da yağışlar yüzde 56 azaldı
Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor Bir kaşık bile yendiğinde bakın neler yapıyor... Birçok kişi aynı hatayı yapıyor
CHP İl Binasının alınmasında kullanılan "para sayma" görüntüsünde, bir kişi ifade vermeye gitti CHP İl Binasının alınmasında kullanılan "para sayma" görüntüsünde, bir kişi ifade vermeye gitti
ÇOK OKUNANLAR
CHP açık ara önde götürüyor: 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları
Dikkat çeken paylaşım; AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı: Dolar kurunun yönü neresi? AKP'ye yakın iş insanlarının dolar kuru beklentisini açıkladı
İstanbul'da seçime 13 gün kala dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde? İstanbul için dikkat çeken anket: Yarışta İmamoğlu mu yoksa Kurum mu önde?
Mehmet Şimşek işaret etti, uzmanı açıkladı: Hangi ürünlerde vergi artışı yaşanacak? Hangi ürünlerde vergi artışı yaşanacak?
Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı: Trabzon’daki rezalet dünya basınında Fenerbahçeli oyunculara saldırmışlardı