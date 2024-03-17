Bahçeli'den Erdoğan'a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurultay'a tek başkan adayı olarak girdi. Bahçeli, 1295 delegenin tamamının oyununu alarak 11'nci kez Genel Başkan seçildi.

HEDEFİNDE YİNE MUHALFET VAR

Kurultay'da konuşan Bahçeli, muhalefete yüklendi.

Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 4.5 yıl önce, 2019 yılında satın alınması sırasında çekilen para sayma görüntüleri hakkında yorum yapan Bahçeli, "Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, ofislerde balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir" dedi.

Bahçeli ayrıca Erdoğan'ın "Bu benim son seçimim" sözleri hakkında, "Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur ittifakı olarak yanındayız Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin sözlerinden satır başları şöyle:

"Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Değişimler baş döndüren kıvama erişmişken muhalefetin çağın gerisinde çakılı kalması ülkemiz adına endişe verici talihsizliktir. Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ızdıraplarına kederlenmemek elde değildir. Dem CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş başlar ayaktır bu partide. Birisi çıkar seçilince belediye kapısından DEM giremez der, biri yanlış anlamadan bahsederek yalancı durumuna düşer. Biri de çıkar DEM'e laf eden başka parti bulsun diyerek PKK avukatlığına heveslenir. Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, ofislerde balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir.

'CHP TANINMAZ HALDE'

CHP tanınmaz halde olmakla birlikte, mayına basmış melez bir siyasetle donanmış, siyasi seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaşmıştır. PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyecektir. Ankara'dak PKK ile ittifak yapanların hesabını vatandaşımız soracaktır. Büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP'yi Saraçhane'den yöneten zatın için veda vakti gelmiştir. CHP'de kimin genel başkan olduğu belli değil. Partisini yönetemeyen yerel yönetimde hizmet edemez. Cumhur İttifakı 31 Mart'ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır.

'YENİ YÜZYILIN KURTARICI LİDERİ OLARAK SİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ'

Burada son söz olarak bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a diyorum ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur ittifakı olarak yanındayız Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

Bahçeli MHP Kongresi'nde Erdoğan'a seslendi:



🗣️"Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur ittifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." pic.twitter.com/79BnbTqwoE — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 17, 2024

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, "benim son seçimim" diyerek şunları demişti:

“Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak.”

ANAYASA NE DİYOR?

Anayasa'nın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı ile ilgili, "Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" cümlesi yer alıyor.

TBMM Başkanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın bu sözleri hakkında Anayasayı unutarak, "Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayrola" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem