Bahçeli'nin kolu neden sargılı? MHP'den açıklama geldi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı yapılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurultay'a tek başkan adayı olarak girdi.

Bahçeli'nin toplantı öncesi kolunun sargılı olması akıllara kolunun kırıldığını getirdi.

Resmi X hesaplarından açıklama yapan MHP, Bahçeli'nin kolunu incittiğini belirterek şunu aktardı:

"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."

Kaynak: Gerçek Gündem