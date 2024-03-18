Canan Kaftancıoğlu'ndan "Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar" sözlerine ilişkin açıklama: 'Yasal süreç başlatılacak'

İktidara yakın medya tarafından CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından söylendiği öne sürülen “Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Benim haberim yok” sözlerine ilişkin açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Binası satın alınma işlemi sırasında çekildiği iddia edilen görüntüler kamuoyunun gündemine otururken, iktidara yakın medya CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Benim haberim yok” dediğini iddia etti.

Kaftancıoğlu, konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı. Kaftancıoğlu açıklamasında, “Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.