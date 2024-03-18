AKP, Adana'ya savaş mı açtı? | CHP'li Sümer: Şehrin değerlerini bir bir yok ettiler, şimdi sıra Şakirpaşa Havalimanı'na geldi

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Ulaştırma Bakanı’nın, Adana Şakirpaşa Havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

İKTİDAR ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI’NI RANTA TESLİM ETMEK İSTİYOR

Orhan Sümer, AKP hükümetinin havalimanını kapatarak, alanı ranta açmak için hazırlık yaptığını belirtti. CHP’li Sümer, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ulaştırma Bakanı, katıldığı televizyon programında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasıyla ilgili kesin bir karar olmadığını belirterek, havalimanının hem ticari uçuşlara hem de eğitim faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Oysa Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatmak istediklerini, alanı ranta teslim etmek için çalışmalar yaptıklarını tüm Adana biliyor. Şakirpaşa havaalanı 1937 yılında açılan Türkiye'nin ilk sivil havaalanı ve NATO standardında olan tek havalimanıdır. 11 ayda 4 milyon 300 bin yolcuya ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'de kar eden 9 havaalanından biridir. Seçim öncesi yapmak istediklerini söyleyemedikleri için, park olarak kullanılacak, ticari uçuşlar sürecek gibi söylemlerle konuyu geçiştirmeye çalışıyorlar. Tüm Adanalılar bu konuda çok net bir duruş sergiliyor. Şakirpaşa Havalimanı kapatılamaz.”

SARAY YÖNETİMİ ADANA’NIN TÜM DEĞERLERİNİ BİR BİR YOK ETTİ

Orhan Sümer, “Saray iktidarı kendince Adana’yı tüm yatırımlardan mahrum bırakmak istiyor. 30 Büyükşehir içerisinde kamu yatırımı konusunda Adana son sırada bulunuyor” dedi.

Adana’nın tüm değerlerinin bir bir yok edildiğini hatırlatan Sümer, AKP’nin yaptıklarını şöyle anlattı:

“Tekel binaları satıldı. TRT binası satıldı. Sümerbank arazileri satıldı. Karayolları binası satıldı. Tarım arazileri satıldı. Seyhan’ın en değerli arazisi üzerinde bulunan, hem tarihi hem maddi değeri çok yüksek olan Demiryolları atölyeleri özelleştirdi. Maliye Bakanlığı tesisleri satıldı. Çukobirlik arazilerinin büyük bölümü özelleştirildi. Bir kısmı satıldı AVM yapıldı. Tüm Adanalılar biliyor. İktidarın Adana’ya kattığı bir şey yok ama götürdüğü çok şey var.”

ADANA’DA İKTİDAR ZULMÜNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Seçimlere az bir zaman kala, Saray iktidarının Adana’da neler yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Siyasi baskı ile kimler tehdit ediliyor, kimlerle ortaklık yapılıyor tüm Adana bunun farkında. Ancak Saray iktidarının hesaplayamadığı bir şey var. Adana bizim sevdamız. Bu yüzden canla başla çalışmaya, doğruları anlatmaya, milletin derdine derman olmaya devam edeceğiz. 31 Mart’ta Adana’ya yeniden baharı getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem