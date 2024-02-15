CHP lideri Özel İzmir'de konuştu: 'Hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir'deki aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, törende yaptığı konuşmada, sözlerine "Ömrümün en güzel 12 yılının geçtiği, hayat arkadaşım Didem'le tanıştığım ve aşık olduğum bu güzel kente bugün Genel Başkan olarak geldim. Bugün bu güzel kentle kucaklaşmanın onurunu yaşıyorum. Merhaba İzmir" ifadeleriyle başladı.

Özel ayrıca, "Anketlerimizi yaptırdık ve sonucunda 30'da 30'u müjdeliyor. Hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün CHP'nin sancak gemisindeyiz. Bugün Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı yerdeyiz. Bugün bir İmparatorluğun tebaası olmaktan çıkıp da bir Cumhuriyet'in onurlu, eşit vatandaşları olmanın en önemli mücadelesinin başladığı yerdeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın emanet edildiği kentteyiz. Bugün Kubilay'ın başını verdiği ama onlara başını eğmediği kentteyiz.

İlkokul son sınıfta öğretmenim 2 sınava gireceksin dedi. Formumu doldurdu Gülseren öğretmen. Şimdi 89 yaşında hala Karşıyaka'da yaşıyor ve 10 yaşında Bornova Anadolu Lisesi'ne geldim. Ortaokul, lise, üniversite, askerliğimi de şurada Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda yaptım.

Ömrümün en güzel 12 yılının geçtiği, hayat arkadaşım Didem'le tanıştığım ve aşık olduğum bu güzel kente bugün Genel Başkan olarak geldim. Bugün bu güzel kentle kucaklaşmanın onurunu yaşıyorum. Merhaba İzmir.

AKP tarafından birçok iftira ve hakaret sıralanıyor ve devam edecek ancak CHP olarak göğsümüz dik, başımız ileride. İzmir bizi, biz İzmir'i biliyoruz. Hiç heveslenmesinler.

'9 CUMHURİYET KADINIYLA KARŞINIZDAYIZ'

30 belediye başkan adayı kürsüye çıkacak. Bu süreçte İzmir'in beklentilerine baktığımızda, madem Cumhuriyet'in sancak gemisidir. Birileri 18 bakan ilan edip kadınlara sadece aile bakanlığını verirken, 'yani senin işin evindir bakan da olsan sadece aile bakanı olabilirsin' 18'de 17 erkeklere bu işi emanet edenlere 6 kadın belediye başkanımız varken hepsi de seçilecek yerden 9 cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız.

Adayları gösterdik, 4 gün sonra sahaya indik. Anketlerimizi yaptırdık ve sonucunda 30'da 30'u müjdeliyor. Hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. Örneğin Karşıyaka, çok açık öndeyiz. Kiminde açık farkla öndeyiz, pek çoğunda garanti farkla öndeyiz. Ama bir kaç şehirde az puanla yarışıyoruz."