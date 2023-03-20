CHP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onayladı; YSK'ya başvuru için tarih verildi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kala hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı adaylığı için süreç hızlandı.

CHP GRUBUNDAN KILIÇDAROĞLU'NA ONAY

CHP TBMM Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

TARİH VERİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Oy birliği ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Çarşamba günü YSK'ya başvurumuzu yapacağız” dedi.