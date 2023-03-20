TSİP'ten Sosyalist Güç Birliği'ne destek kararı

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, seçimlerde Sosyalist Güç Birliği ile birlikte hareket etme kararı aldı.

TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak tarafından yapılan yazılı açıklamada, TSİP Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı kararı aktardı.

Koçak, açıklamasında, "Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak ülkemizde bir an önce dinci, gerici ve faşizan rejimin temsilcisi olarak AKP ve saray iktidarının gönderilmesi için sonuna kadar mücadele edilmesine, antiemperyalist/antikapitalist, laiklikten yana bir politika izlenmesi gerektiğine sonuna kadar inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KOMÜNİSTLERİN BAĞIMSIZ TEMSİL EDİLMESİNDEN DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"

TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak, soL'a yaptığı açıklamada 'bağımsız bir siyasi temsiliyet' oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Türkiye’de her görüş temsil ediliyor. Komünistlerin görüşlerinin de bağımsız olarak temsil edilmesinden doğal bir şey olamaz. Bunun da sonuna kadar arkasında durmak lazım. Hiçbir alanı boş bırakmadan burjuvaziye karşı mücadele etmek lazım. Durum bu olunca da bizim durmamız gereken yer tabii ki de Sosyalist Güç Birliği’dir" ifadelerini kullandı.