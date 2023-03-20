Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun'dan cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun'dan cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru

14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kala cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı. 

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YSK'YA BAŞVURDU

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu.

Uzun, başvuru sonrası YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti ve gençlerin yönetime talip olması adına yola çıktığını, en geç cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde eğitim sistemini değiştireceklerini belirten Uzun, tarım ve ekonomi politikalarıyla beraber Türkiye'ye "umut olmaya" geldiklerini ifade etti.

İNCE DE BAŞVURDU

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanlığı için yarışmak adına bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. 

İnce, belgelerini teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada "Oy oranımız yüzde 19- yüzde 20 bandında. Bunu göreceksiniz. İkinci turda yüzde 60'ın üzerinde bir oyla seçileceğim" dedi.

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