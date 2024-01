CHP İzmir İl Başkanı'ndan 'adaylık' açıklaması: Top karar verici kurulda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yarın CHP tarafından yapılması planlanan ve İzmir belediye başkan adaylarının da belli olmasının beklendiği Parti Meclisi toplantısı öncesi yazılı açıklama yaptı.

Şenol Aslanoğlu, İzmir’deki adaylık süreçlerine ilişkin; "Bu süreçte seçmenlerimizin, örgütlerimizin, örgüt yöneticilerimizin ve İzmir'imizin her görüşünü, her farklı bakışı, olduğu gibi yorumsuz, amasız, fakatsız Genel Merkezimize, MYK üyelerimize bire bir aktardım. Bu saatten sonra top karar verici kurulda" dedi.

Aslanoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu süreçte, seçmenlerimizin, örgütlerimizin, örgüt yöneticilerimizin ve İzmir'imizin her görüşünü, her farklı bakışı, olduğu gibi yorumsuz, amasız, fakatsız Genel Merkezimize, MYK üyelerimize bire bir aktardım. Bu saatten sonra top karar verici kurulda. Kurul, tabii ki halkımızdan derlenen ilçe, il örgütlerinin ve Genel Merkezimizin her bir kademesinden gelen raporları dikkate alarak adaylarımızı belirleyecektir. Büyük başarılar iyi çalışılmış stratejilerden çıkar. Her maçın her yarışın en zor kısmı, başla komutundan önceki zamandır. Genel Başkanımız ve karar verici kurullarımız İzmir’i kucaklayan, İzmirlilerin gönlünde olan adayları belirleyecektir. Biz kazanmaya hazırız, çok iyi bir kadromuz var. İzmir'imiz rahat olsun, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak, halkımız kazanacak"

TABANDA EN GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada temel görevin CHP'li belediyelerin sayısını artırmak ve bunun için tabanda en güçlü işbirliklerini kurmak olduğuna vurgu yaptı. Soyer'in açıklaması şöyle:

"Son günlerde İzmir üzerinden yürütülen

polemiklerin asıl maksadı, Türkiye’de güçlü muhalefeti bölmek, zayıflatmak ve kişiler arasında bir kavga olduğu izlenimi yaratmaktır.

Bizlere umudunu bağlamış milyonlarca vatandaşımızın inancının, sığ siyasetin kişiler üzerinden yürüttüğü oyunlara kurban edilmesini asla kabul etmiyorum.

Bizim siyasetteki asıl meselemiz demokrasi karşıtı saray rejimini yenmektir.

Bunun için Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülke genelindeki sayısını korumak ve daha da artırmak temel görevimizdir.

Sarayın 20 yılı aşkın süredir elinde tuttuğu gücü dengeleyecek tek güç yerel seçimlerdeki başarımızın devamı olacaktır.

Bu nedenle tabanda mümkün olan en güçlü işbirliklerini yaratmak ve tabanın sesine kulak vermek mecburiyetindeyiz.

Sığ siyasetin tuzağına düşmeyen, yerel yönetimlerdeki kazanımlarımıza sahip çıkan, kişiler değil ilkeler ve değerler üzerinden şekillenen tüm aklıselim adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanındayım.

Toplumsal muhalefeti büyütmek için mücadeleye devam edeceğim.

Birlikte kazanacağız."

Kaynak: ANKA