CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, bir kez daha mazbatasını aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Seçilen Özgür Çelik Mazbatasını Aldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını bugün (24 Ekim Cuma) saat 11.00’de Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan aldı.

NE OLMUŞTU?

29 Eylül'de de, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanıp Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından yapılan olağanüstü kongrede yeniden seçilen Özgür Çelik, mazbatasını alıp eski İstanbul İl Başkanlığı binası olan Sarıyer’deki Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi’ne gitmişti.

