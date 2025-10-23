Bahçeli'den Kritik Mesajlar: 'Alevi' ve 'Kürt' Cumhurbaşkanı Çıkışı, Öcalan'a Neden 'Kurucu Önder' Dedi?

MHP lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreci, KKTC’deki seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Öcalan'a neden 'Kurucu önder' dediğini de ilk kez açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, 'Terörsüz Türkiye' süreci, KKTC seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Süreci, 'İki nokta arasında düz bir çizgi' olarak tanımlayan Bahçeli, "Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır" dedi.

İLK KEZ AÇIKLADI

Odatv'de yer alan habere göre; MHP lideri Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için kullandığı 'kurucu önder' ifadesi hakkında da ilk kez açıklamalarda bulundu:

"‘Kurucu Önder’ ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak."

KKTC'DEKİ SEÇİMLER

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın 6. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"218 bin kişi oy kullandı. Seçim pusulasında yeni seçilen Cumhurbaşkanının adının ve partisinin olmasıyla Ersin Tatar Beyefendinin sadece adının yazmasındaki farkı oy kullanan seçmen açısından ne ölçüde etkili olduğunu gördük.

'KIVILCIMIN ATEŞE DÖNÜŞMEMESİ GEREK'

Seçim öncesinde TV kanallarında federasyon mu iki devletli çözüm mü tartışmaları çok yapıldı. Bu yüzden federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım.

Çünkü bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur. KKTC’de federasyon, Suriye’deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC’nin Türkiye’ye katılması olacaktır”

'ALEVİ' VE 'KÜRT' CUMHURBAŞKANI ÇIKIŞI

Alevi ve Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı fikrinin nasıl ortaya çıktığını da anlatan Devlet Bahçeli şöyle devam etti:

"Genel merkezimizin önünde üçgen şeklinde bir alan var. 1 Ekim 2024 tarihinden hemen sonraydı. Genel merkeze girerken o yer dikkatimi çekti. Partili arkadaşlara o alana ‘Göknar, Ladin ve Sedir ağacı dikelim’ dedim. Arkadaşlar ağaçları o gün dikmişler bana da görmek isteyip istemeyeceğimi sordular. Ben de aşağıya indim.

Bu arada partiyi ziyaret eden arkadaşlar etrafıma toplandı ve orada bir sohbet oluştu. Bir arkadaş neden bu ağaçların dikildiğini sordu. Ben de bu üç ağacın yasama, yürütme ve yargıyı temsil ettiğini söyledim. Ve ‘Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ dedim."

Ertesi gün bir Alevi kanaat önderiyle görüştüğünü ve üç ağacın neyi temsil ettiğini anlattığını ifade eden Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu görüşmede de neden bir Alevi ve bir Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı istediğimi söyledim. Burada dedim ki, ‘Yüzde 51’i bul Alevi Cumhurbaşkanı olsun, yüzde 51’i bul Kürt Cumhurbaşkanı olsun’ yani kimsenin önünde bir engel yok. Kim aday olabiliyorsa yüzde 51’i bulsun ve Cumhurbaşkanı olsun’. Bu sözlerim o arkadaşları çok etkiledi."

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, Kurban Bayramı’nın ilk günü (6 Mayıs) partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmiş, ardından gazetecilere açıklamasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için ‘kurucu önder’ ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

