Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla TÜİK'e yüklendi. Kılıçdaroğlu, "TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı" dedi.

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Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yaşanan yüksek enflasyon ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) buna denk düşmeyen düşük enflasyon verileri nedeniyle ücretlilerin artan vergi yüküne ilişkin açıklama yaptı. 

Kılıçdaroğlu, “TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. ‘E biz beyaz yakalılar?’ dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.

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