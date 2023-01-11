Kılıçdaroğlu: 'TÜİK eliyle işçilerden çalınan 300 milyar doları 5 ay sonra ödemeye başlıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

TÜİK tarafından işçilerden 300 milyar dolar çalındığını ifade eden CHP Lideri, 5 ay sonra bu paranın işçilere ödeyeceklerini söyledi.

''BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ''

Kılıçdaroğlu, ''TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. “E biz beyaz yakalılar?” dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.