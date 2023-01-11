Demirtaş: Yakarsa dünyayı garipler yakar

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter mesajında seçmene seslenerek, "Bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz" dedi.

Demirtaş: Yakarsa dünyayı garipler yakar

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

Mesajında seçmene seslenen Demirtaş, "Merhaba, Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz. Yakarsa dünyayı garipler yakar! El ele verip kazanalım" dedi.

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