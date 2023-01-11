Demirtaş: Yakarsa dünyayı garipler yakar
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter mesajında seçmene seslenerek, "Bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz" dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.
Mesajında seçmene seslenen Demirtaş, "Merhaba, Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz. Yakarsa dünyayı garipler yakar! El ele verip kazanalım" dedi.
Merhaba,— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 11, 2023
Evine ekmek götürmekte zorlananlar, bu seçim sizin seçiminiz, bu gidişatı ancak siz değiştirebilirsiniz.
Yakarsa dünyayı garipler yakar!
El ele verip kazanalım.
Kılıçdaroğlu: 'TÜİK eliyle işçilerden çalınan 300 milyar doları 5 ay sonra ödemeye başlıyoruz' Siyaset 11 Ocak 2023 17:19
Altılı Masa'nın 'ideal Türkiye tahayyülü' nasıl mümkün olabilir? Siyaset 11 Ocak 2023 16:06
Dayısını kaybeden Kılıçdaroğlu’nun programı ertelendi Siyaset 11 Ocak 2023 16:00
Başarır ile Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları için toplanıldı Siyaset 11 Ocak 2023 15:56