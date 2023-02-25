Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'na 'tam yetki verilecek' iddiası: 'Bizim adayımız sizsiniz’

Millet İttifakı 2 Mart Perşembe günü ortak cumhurbaşkanı adayını ve seçim stratejini konuşmak üzere bir kez daha Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak.

Toplantıda aday tespit yöntemine ilişkin yöntem değerlendirmelerinin sürmesi ve uzlaşılması halinde masaya aday önerilerinin de sunulması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıya partisinin yetkili kurullarından tam yetki alarak katılacağı iddia edildi.

“‘BİZİM ADAYIMIZ SİZSİNİZ’ DENİLECEK”

Milliyet'te yer alan Mehtap Gökdemir imzalı habere göre; ortak aday alternatiflerinin başında gelen Kılıçdaroğlu, bu kritik toplantı öncesinde partisinin yetkili kurullarıyla bir araya gelecek. CHP lideri, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) alacağı tam yetki ile bu kritik toplantıya katılacak.

CHP’li bir kaynak PM toplantısına ilişkin, “Millet İttifakı toplantısında cumhurbaşkanı adaylığı görüşmeleri için tam yetki verilecek. ‘Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda tam yetkilisiniz, bizim adayımız sizsiniz’ denilecek” dedi.