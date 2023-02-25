HDP'li Önder'den Akşener'e 'kazanacak aday' yanıtı: 'Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var? Zaten kendi kendine kazanır'

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Halk TV'de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday" çıkışını da değerlendirdi.

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HDP'li Önder'den Akşener'e 'kazanacak aday' yanıtı: 'Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var? Zaten kendi kendine kazanır'

Sırrı Süreyya Önder, Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programının konuğu oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kazanacak adayla seçime gideceğiz" açıklaması sorulan Önder, "Saygı duymam gerekir. Biz onun içine müdahil olacak değiliz. Kendi ittifakımız var ve böyle sorunların hiçbirini yaşamıyoruz" dedi.

"O kendi iç tartışmaları, çirkin olur özensiz olur ama olgusal düzeyde bir laf edebilirim" diyen Önder, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"KAZANACAK ADAY" BİR LİDERİN EDECEĞİ SON LAF OLMALI

"Kazanacak aday bir siyasi liderin edeceği en son laf olmalı. İddianız şu olmalı: 'Biz şu adayda mutabık kalırız bu ilkeler ışığında ve onu kazandırırız'. Kazanacak aday dediniz mi seçmenin eşiğine gidecek yüz olmaz. Üniversiteyi bitiremedim ama Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 2 yıl okudum. Siyaseten en son sarf edilecek laftır. Bu yönüyle sıkıntılı bir laf. Sayın Akşener deneyimli bir siyasetçi, niye buradan gidiyor, anlamış değilim.

"KAZANACAK ADAY TAYYİP ERDOĞAN, O ZAMAN GİT ONA ÇALIŞ"

İkincisi, birçok insanın haya edip dile getirmediği, Sayın Kılıçdaroğlu’nun kimliği üzerinden bir ayrıştırmacı ya da onu dezavantajlı gösterme şeyi var. Önüne genellikle şöyle bir takiye eşliğinde servis ediliyor. Bunu gazeteciler de yapıyor, kanaat önderleri de yapıyor, siyasi parti liderleri de… “Kemal Bey çok iyi bir adam ama…”, “Şunu şunu başardı ama…” falan. Bu da faşizmi ve ayrımcılığı her gün yeniden üretiyor. Siyasi iddia odur ki, biz şu aday, Kemal Bey ya da bir başkası, etrafında kenetleneceğiz, şu ilkeler ışığında ve onu köşke taşıyacağız. Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var, zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış. Bu siyaseten yanlış bir laf. Sayın Akşener’e saygısızlık etmek istemem ama Millet İttifakı’nın iç işleri de benim işim değil ama siyaseten sorunlu bir yaklaşımdır. Gerçekten sakil duruyor."

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