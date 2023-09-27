İmamoğlu'nu mu kastetti? Özgür Özel'den "Macron" sözlerine açıklama

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmasının sürdüğü CHP’de kurultay 5 Kasım’da gerçekleşecek. Değişimcilerin adayı olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, BirGün gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeler tartışma yarattı.

Türkiye siyasetine yönelik bir özeleştiri yapan Özel, "Ecevit de vardı İnönü’nün geçmişinde. Kemal Bey de vardı Deniz Bey’in geçmişinde. İsmet Paşa da vardı Atatürk’ün geçmişinde. Geçmişi olmayan birisi, CHP kimliği olmayan birisi demek. O da başka bir şey. CHP’ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız" demişti.

Özel’in "CHP'ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birini bulmayacağız. Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre…" sözlerinin hedefinde, değişimcilerin önemli ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği iddia edildi.

Kurultayda Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in adaylığını destekliyor

ÖZEL'DEN YANIT: YOK ARTIK! EKREM BAŞKAN PARTİSİZ Mİ?

Özel'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Özel söz konusu iddialara X hesabından yanıt verdi.

Özel, yaptığı paylaşımda, "Yok artık! BirGün gazetesindeki röportajımda seçmenin siyasetten ve partilerden kopuş tehlikesine dikkat çekip, Macron tipi partisiz figürlere yönelim riskine işaret ettim. Ekrem Başkan partisiz mi? Ekrem Başkan siyasetsiz mi?" ifadelerini kullandı.

Yok Artık!



BirGün gazetesindeki röportajımda seçmenin siyasetten ve partilerden kopuş tehlikesine dikkat çekip, Macron tipi partisiz figürlere yönelim riskine işaret ettim.



Ekrem Başkan partisiz mi?

Ekrem Başkan siyasetsiz mi? https://t.co/ZuhOq6g8bG — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 27, 2023

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sırf beyaz gömlek yakışıyor, kollarını kıvırdı diye partili olmayan birini partinin başına getiremeyeceğimize göre… Bu partinin başına yeni, güçlü ve partili bir figürü biz yakıştırmaz ve halka benimsetmezsek halk bir başka siyasetsiz birini partinin başında görebilir, Macronlaşma riski çıkar. Siyasetsizliği çözüm olarak görebilecek, popüler lider arayan ve bir anda popülist siyasete ön açabilecek bir seçmen grubu var. Bu riski görmek lazım. Bizim figürlerin onlar için cazip olduğunu göstermemiz lazım. Siyasetsiz lider tehlikesi, bence Fransa’da işleyen bu işin Türkiye’de işleme riski var. Sol, sosyal demokrat siyaset için, emekçilerin hakları için, örgütlenme özgürlüğü için en büyük tehlike bir siyasetsiz liderin gelme tehlikesidir."

Kaynak: Gerçek Gündem