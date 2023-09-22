Ekrem İmamoğlu'dan 'Bu vücuda leke yapışmaz' çıkışı: 'Bir haftadır uyuyamıyordum'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaadi olan “150 Mahalleye 150 Kreş” projesi kapsamında; Ataşehir, Ümraniye, Bahçelievler, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Bayrampaşa ve Beylikdüzü'ne 8 yeni kreşin açılışını yaptı.Toplu açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte eski devlet bakanlarından Önay Alpago, CHP milletvekilleri Ali Gökçek, Suat Özçağdaş, CHP PM üyesi Onursal Adıgüzel Mehmet ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katıldı.

Ümraniye'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan İmamoğlu, 15 yıl hapis istemi ile yargılanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında verilen beraat kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"EKREM AŞAĞI, EKREM YUKARI"

Muhtarlık konusun değinmesinin önemli bir nedeni olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Biz dönem başladı başlayalı, seçim ortamı da dahil öyle laflar işittik, öyle kirletmeler yaşadık ki bazen bu kötü aklın yaratıcılığıyla ilgili gerçekten ben bile şaşkınlığa uğruyorum her gün. Bu kadar kötülüğe dönük marifet üreten insanlara diyorum, ‘ya biraz da iyiliğe çalışsanız bu ülke çok daha iyi olacak.' Gidip metronun merdivenlerine taş koyarak veya bir demir parçası koyarak onları bozmaya çalışmak ya da yol güzergah üzerinde bir işi, bir sistemi bozmaya çalışmak yani bir kurumu kirletmek, İETT Halk Ekmek gibi. Saçma sapan girişimlerin içinde bulunmak, koca koca televizyon kanallarını veya medya kuruluşlarını bu işe seferber etmek… Nedir tek dertleri; Ekrem’i kötü yapalım. Ekrem aşağı, Ekrem yukarı. O kötü insanların kafasına Ekrem kadar taş düşsün diyeceğim ama onu bile diyemiyorum. Ben öyle bir öyle bir mizanseni kötülük bile olsa onlar için düşünecek bir akla sahip değilim. Yine de öyle bir şey olmasın. Sadece Allah akıl versin diyorum onlara. Başka bir şey diyemiyorum.

"BİZİ TERÖR ÖRGÜTÜYLE YAN YANA KOYABİLECEK AKIL BU ÜLKEDE YOK"

Benim Beylikdüzü’nden beri yol arkadaşım olan, sosyal yardımların 5 katına çıkartılması kararında imzası olan, muhtarlarımızın da kardeşliği ve birliği için çalışmaları adına yoğun bir çaba içerisinde olan bir arkadaşım. Şimdi muhtarlık daire başkanımız bugün yargılandığı mahkemeden beraat aldı. Bir hafta önce ise bir savcı, 15 beş yıl hapis cezasıyla ilgili bir mütalaa verdi hakkında. Bir haftadır ben uyku uyuyamıyorum. Yargımız hakkında iyi şeyler düşünerek uykusuz kaldım. Yani ben yargıya güvenerek, doğru karar alacağına olan inançla tek cümle de etmemeye gayret ettim. Yoksa içim çok dolu. Ve sonuçta beraat edildi. Beraat etti arkadaşımız. Bir savcı niye böyle yapabilir bilmiyorum. Efendim neymiş? Terör örgütüne yardım etmiş. Yahu Allah aşkına ne Ekrem İmamoğlu’na, ne bir yol arkadaşına, neymiş FETÖ’cüymüş, neymiş PKK’ymış, hiçbir terör örgütüyle yan yana koyabilecek akıl bu ülkede yok. Ekrem İmamoğlu ne şahsı adına, ne de yol arkadaşları adına buna müsaade edecek bir kişilik değildir.

"SEÇİME DOĞRU NELER YAPACAKLARININ SİNYALLERİ"

Bazen yargısız infaz yapma çabası içerisinde olan insanlara sesleniyorum. Neyle yargılandı bu kardeşimiz biliyor musunuz? Bir derneğe verdiği 272 adet 150 liralık yardım kartı üzerinden bu cezaya mahkum edilmeye çalışıldı. Altını çiziyorum. Her bir muhtarıma neredeyse her yıl o kadar kart veriyoruz, yoksullara versin diye. İstanbul’da bine yakın muhtar var. Bunu niye söylüyorum? Ortada verdiği dernekle ilgili bir hüküm yok henüz. O dernekle ilgili hüküm olmadığı gibi içeride tutuklu kimse yok. Ama burada birini 15 yıla tutuklamaya çalışıyorsunuz. Olacak iş değil. Yani bu ne biliyor musunuz?

Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları. Yarın Ekrem’e neler diyecekler, Ekrem’in bir kısım yol arkadaşlarına neler diyecekler, neler yakıştıracaklar? İşinize bakın. Buradan sesleniyorum. Kameraya bakarak sesleniyorum. Bu işin başında kim varsa en tepesinden en aşağıya. Bir avuç insan, işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz. Bugünden bunu ifade edeyim. İşinize bakın, iş üretin. Gelin bizimle marifetinizle, işinizle yarışın. Ben daha iyi yapacağım deyin, bunu anlarız. Ama bize leke atarak kazanacağınızı sanıyorsanız 23 Haziran 2019'da yediğiniz 806 bin farklılık demokrasi tokadının daha alası geliyor 2024 31 Mart'ında. Bu kötü yollardan vazgeçin."

Kaynak: ANKA