Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürel'den sert tepki: 'Gelsinler beni de alsınlar’

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Sığınmacılar Meselesini Gündeme Getirmek Suçsa Gelsinler Beni De Alsınlar” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisinin sığınmacı karşıtı haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından yaşananları ele aldı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel ile konuşan Erkin, “Sığınmacılar meselesini gündeme getirmek suçsa gelsinler beni de alsınlar” dediğini aktardı.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Ben de bu ifade üzerine Zafer Partisi'nin yetkili isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'i aradım. Gürel, “ambargo tv”yle organik bağları olduğunu söyledi: “Ambargo TV'yle ilgimiz var. Yani orada partiyi hedef alınabilecek bir durum yok. Sığınmacılar meselesinde bir şey çıkarmak mümkün değil. Tabii ki yargı sisteminde geldiğimiz noktada, bu kadar da olmaz diyebileceğimiz “Bir de delil diye ortaya konulanlar ilginç değil mi? Hürriyet Gazetesi var, Demirören Haber Ajansı var, Sabah Gazetesi var.

“Bir şey yürütülüyor ama. Geçen cumartesi günü ırkçılığa karşı miting düzenlendi. Özgür-Der yaptı. (16 Eylül Saraçhane) Buna karşı da aynı yerde toplantı düzenlemeyi önerenler oldu. Bizi de davet ettiler. Bizi çekemediler ve yer almadık. Komplonun ilk ve hatırlananlardan sağlam olanı bu olabilirdi.

“(SİZE DAVETİ YAPAN KİMLERDİ?)

Bu zincirleme bir iş, planlanan bir iş. İlk adım orada atılacaktı ve Zafer Partisi de orada görülecekti. Biz bu oyuna gelmedik. Türkçü grup düzenliyordu ve davet onlardan geldi. Irkçılık karşıtı mitingin karşısındaki toplantıya ‘Biz ırkçıyız' diye katılacaksınız. Olur mu öyle bir şey?

“(OPERASYON GENİŞLER Mİ?)

Keşke genişlese, iyi olur. Mesela beni alsalar, birinci sigarası da kalmadı ama bir şey getirirsiniz. Bizim korkacak bir durumumuz yok. Devam etsinler gelsinler bakalım.

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