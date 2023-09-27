Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürel'den sert tepki: 'Gelsinler beni de alsınlar’

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, gazetecilerin sığınmacı karşıtı haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel ile konuştu.

Son Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürel'den sert tepki: 'Gelsinler beni de alsınlar’

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Sığınmacılar Meselesini Gündeme Getirmek Suçsa Gelsinler Beni De Alsınlar” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisinin sığınmacı karşıtı haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından yaşananları ele aldı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel ile konuşan Erkin, “Sığınmacılar meselesini gündeme getirmek suçsa gelsinler beni de alsınlar” dediğini aktardı.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Ben de bu ifade üzerine Zafer Partisi'nin yetkili isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel'i aradım. Gürel, “ambargo tv”yle organik bağları olduğunu söyledi: “Ambargo TV'yle ilgimiz var. Yani orada partiyi hedef alınabilecek bir durum yok. Sığınmacılar meselesinde bir şey çıkarmak mümkün değil. Tabii ki yargı sisteminde geldiğimiz noktada, bu kadar da olmaz diyebileceğimiz “Bir de delil diye ortaya konulanlar ilginç değil mi? Hürriyet Gazetesi var, Demirören Haber Ajansı var, Sabah Gazetesi var.

“Bir şey yürütülüyor ama. Geçen cumartesi günü ırkçılığa karşı miting düzenlendi. Özgür-Der yaptı. (16 Eylül Saraçhane) Buna karşı da aynı yerde toplantı düzenlemeyi önerenler oldu. Bizi de davet ettiler. Bizi çekemediler ve yer almadık. Komplonun ilk ve hatırlananlardan sağlam olanı bu olabilirdi.

“(SİZE DAVETİ YAPAN KİMLERDİ?)

Bu zincirleme bir iş, planlanan bir iş. İlk adım orada atılacaktı ve Zafer Partisi de orada görülecekti. Biz bu oyuna gelmedik. Türkçü grup düzenliyordu ve davet onlardan geldi. Irkçılık karşıtı mitingin karşısındaki toplantıya ‘Biz ırkçıyız' diye katılacaksınız. Olur mu öyle bir şey?

“(OPERASYON GENİŞLER Mİ?)

Keşke genişlese, iyi olur. Mesela beni alsalar, birinci sigarası da kalmadı ama bir şey getirirsiniz. Bizim korkacak bir durumumuz yok. Devam etsinler gelsinler bakalım.

Yazının tamamı için...

Etiketler
sığınmacı Zafer Partisi Gazeteci Gözaltı
Son Güncelleme:
Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo... Kısırı meğer Sivaslılar bu teknikle hazırlıyormuş! Kısıra lezzet katan en etkili tüyo...
Bahçeli Soylu'ya destek çıkınca ortalık karıştı: MHP'li kurmaylardan Süleyman Soylu hakkındaki 'veliaht' iddialarına yanıt MHP'li kurmaylardan Süleyman Soylu hakkındaki 'veliaht' iddialarına yanıt
AİHM'in FETÖ kararını ‘uygulamayız’ diyen Adalet Bakanı Tunç’un kardeşinin ByLock’lu Bank Asya’lı dosyası nasıl kapatıldı? Peki Adalet Bakanı Tunç’un kardeşinin ByLock’lu Bank Asya’lı dosyası nasıl kapatıldı?
Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor... Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor...
ÇOK OKUNANLAR
Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı
Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı! Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı!
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu