CHP'li Arslan'dan, Bakan Özhaseki’ye tepki: Bunun hesabı sorulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Eskişehir'de İnşaat ve Sanayi Sektöründeki İş İnsanları ile iftar programında yaptığı konuşmada, “Türkiye bir deprem ülkesidir. Bunun tek çözümü kentsel dönüşümdür. Biz bakanlık olarak müthiş bir mücadele içindeyiz” ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Bakan Özhaseki’nin bu ifadelerine tepki gösterdi. Arslan, “Geçen yıl yaşadığımız deprem, 22 yıllık kesintisiz AKP iktidarı döneminde ülkemizin depreme hazırlanmadığını, açıklamanızda belirttiğiniz gibi ‘müthiş bir mücadele içinde’ olmadığınızı çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır” dedi.

Arslan, şunları söyledi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Özhaseki, şehrimizi ziyaretinde yaptığı açıklamasında, ‘Türkiye bir deprem ülkesidir. Bunun tek çözümü kentsel dönüşümdür. Biz bakanlık olarak müthiş bir mücadele içindeyiz’ ifadelerini kullanmış. Sayın Bakan, siz daha önce de bakanlık yaptınız ve 2018 yılında çıkardığınız imar affıyla elinize 35-40 milyar TL geçeceğini, bu parayla da Türkiye’yi depreme hazırlayacağınızı belirtmiştiniz. On binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği, yüz binlerce insanımızın yerinden, yurdundan ve işinden olduğu, 100 milyar doların üzerinde bir maddi kayba yol açtığı tahmin edilen geçen yıl yaşadığımız deprem, 22 yıllık kesintisiz AKP iktidarı döneminde ülkemizin depreme hazırlanmadığını, açıklamanızda belirttiğiniz gibi ‘müthiş bir mücadele içinde’ olmadığınızı çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır.”

"YAPIMI UYGUN OLMAYAN YAPILARI, SIRF PARA UĞRUNA AFFEDEREK DEPREMLE-AFETLE MÜCADELE EDİLEMEYECEĞİ HUSUSUNDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ”

CHP’li Arslan, açıklamasının devamında Bakan Özhaseki’ye imar affın hatırlatarak şu soruları yöneltti:

“Özellikle deprem bölgesinde imar affı kanunu kapsamında yararlandırılan yapı sayısı kaçtır? İmar affından yararlandırılan yapıların depremin çok daha ağır felaketle sonuçlanmasına olan etkisi nedir? İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara göre yapımı uygun olmayan ve/veya mevzuata aykırı olan yapıları, sırf para uğruna affederek depremle-afetle mücadele edilemeyeceği hususunda ne düşünüyorsunuz? Altı yıl önce kendi ifadenizle, hani toplanan parayla ülkemizi, kentlerimizi depreme hazırlayacaktınız? İmar affı kanunu kapsamında topladığınız para ne kadardır? Ve toplanan paralar hangi harcamalarda kullanılmıştır? İmar affı kanunundan Eskişehir’de kaç kişi yararlandırılmıştır? Bu kanundan yararlanan konut ya da iş yerlerinin yararlanma kriterleri nelerdir? 6306 sayılı yasa kapsamında Gündoğdu Mahallesi sınırları içinde yer alan 27 hektarlık alan 26.07.2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmiştir. Bu alanda işlem yapma yetkisi bakanlığınızda değil midir? Bu kararın üzerinden 11 yıl geçmesine ve yetki bakanlıkta olmasına rağmen neden hiçbir işlem yapılmamıştır? Hemşehrilerimiz 11 yıldır neden mağdur edilmişlerdir?

"BUNUN HESABINI SORACAK VE HAKKI OLANI MUTLAKA ALACAKTIR”

Yine küçük Sanayi Sitesi olarak bilinen Gündoğdu, Emek, Yenidoğan ve Erenköy mahalleleri sınırları içinde bulunan ve yaklaşık 66 hektarlık alan 11.03.2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmiştir. Bu alanda işlem yapma yetkisi bakanlığınızda değil midir? Bu kararın üzerinden yedi yıl geçmesine ve yetki bakanlıkta olmasına rağmen neden herhangi bir işlem tesis edilmemiştir? Açıklamanızda, ‘İnşallah Eskişehir halkının iradesi arkadaşlarımızdan yana olduğunda elimizdeki bütün imkanlarımızla buraya gelip sonuna kadar gayret edeceğiz’ diyorsunuz. Genel Başkanınız Sayın Erdoğan’ın da son günlerde söylediği gibi, ‘Eskişehir halkının iradesi sizden yana olmazsa, hiçbir hizmet ve yatırım yapmayız’ demek mi istiyorsunuz? Siz kimin parasını, kimin hakkını kimden esirgiyorsunuz? Sizin tehditkâr ve bütün ötekileştirme politikalarınıza, Eskişehir’e uzaktan ‘bakan’larınızla rağmen kıymetli hemşehrilerimiz sandıkta bunun hesabını soracak ve hakkı olanı mutlaka alacaktır."

Kaynak: ANKA