Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, bugün Irak Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüşmeler yapılacağını belirterek, "İlişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız" dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'ne değinen Yıldız, şunları kaydetti:

"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, "Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret nisan ayı bitmeden olacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın 2012 yılında Başbakan olduğu dönemde ziyarette bulunduğunu ifade eden Yıldız, "Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak" şeklinde konuştu.