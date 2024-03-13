AKP'li Başkan DEM Parti'ye katıldı: 'Pişmanlıklar yaşadım'

Hakkari'nin bir beldesinde 3 yıl AKP Belde Başkanlığı görevinde bulunan Ömer Akarsu DEM Parti'ye geçti.

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AKP'li Başkan DEM Parti'ye katıldı: 'Pişmanlıklar yaşadım'

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde 2019-2022 yılları arasında AKP Belde Başkanlığı görevini yapan Ömer Akarsu DEM Parti’ye katıldı.

DEM Parti’nin Yüksekova ilçe binasını ziyaret eden Akarsu, DEM Parti'ye geçtiğini ve gerekli tüm destekleri sağlayacağını söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Akarsu, “Orada bulundum için çok pişmanlıklar yaşadım. Bulunduğum süre zarfında yerimin AKP’de olmadığını ve DEM Parti’de olduğunu anladım. Bu saatten sonra üzerime ne yük düşüyorsa halkımız ve partimizi için yapmaya hazırım” diye konuştu.

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