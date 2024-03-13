İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

İzmir’de evinde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İzmir’de sır cinayet: Bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti

İzmir’in Bornova ilçesinde evinde bıçakla yaralanan 35 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay saat 01.40 sıralarında ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 5206 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Evden gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri, Harun Kıyak’ın (35) karnından yaralı olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan Harun Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kıyak’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Meydana gelen cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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