İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç öldü

İzmir’de 17 yaşındaki genç, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gencin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç öldü

İzmir’in Buca ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demir (17) sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Demir’e tabancayla ateş açıldı. Kafasına mermi isabet eden genç kanlar içerisinde yere yığılırken, araç olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir vatandaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Silahlı saldırının olduğu yerde Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yürütürken, cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelileri yakalamaya yönelik titiz çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle otomobili ve içerisindekileri belirledi. Şüpheliler H.T., Ö.T. ve H.B.T., ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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