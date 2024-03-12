Mansur Yavaş: Cengiz Topel Yıldırım, Mamak Belediye Başkanlığı’nı istedi

Ankara Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı Mansur Yavaş, seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Yavaş, İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Yıldırım'a Özgür Özel ve Mansur Yavaş ile görüşüp CHP Mamak Belediye Başkan adayı olmak istediği talebinde bulunup bulunmadığı sorusunu yöneltti. Yıldırım, görüşmeyi doğruladı ancak talebi olmadığını söyledi.

Görüşmede konuşulanları açıklaması durumunda Özel ve Yavaş'ın zor durumda kalacağını iddia etti.

Yıldırım ayrıca belediyenin 308 milyar kaynağının yalnızca 3,27'sinin harcandığını öne sürdü.

YAVAŞ'TAN YANIT

Candaş Tolga Işık'a konuşan Yavaş, "Artık basına yansıdığı için söylemek durumundayım. Cengiz Topel Yıldırım benden Mamak Belediye Başkanlığı’nı istedi. Biz de vermeyince Mansur Yavaş'ı karalamaya başladı. Madem Mansur Yavaş yanlış bir adam madem yolsuzluk yapıyor, sen niye benle çalışmak istiyorsun ki..." diyerek yanıt verdi.