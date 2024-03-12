Hüda Par Genel Başkanı, Menzil Köyü'nde

AKP listesinden TBMM'ye 4 milletvekili sokan ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDAPAR, Menzil Cemaati'ni ziyaret etti.

HÜDA-PAR-MENZİL İLE YAKINLAŞIYOR

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen ve Hizbullah ile bağlantılı isimleri aday gösteren HÜDAPAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş, Menzil köyüne gitti.

İddialara göre, Menzil Cemaati şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni, HÜDAPAR ile yakın ilişki kuruyor.

Ayrıca Elhüseyni Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşmüştü.