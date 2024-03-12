HÜDA Par adayıyla fotoğraf veren DEM Partili aday ihraç edildi

Geçtiğimiz ay Batman Petrolspor maçı esnasında HÜDA PAR Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile yan yana fotoğrafı çıkan DEM Adayı Mehdi Öztüzün hakkında karar verildi.

Bugün toplanan DEM Yönetimi ve ‘Batman Kurumlar Koordinasyonu’ yaptığı açıklamayla Öztüzün’ün ihraç edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır.

Öztüzün’ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Batman’da bütün karanlık yapıların ve kişisel ikbal sevdalılarının geliştirmek istediği karalama kampanyasına karşı tüm yurtsever Batman halkını yerel yönetim seçimlerinde DEM Parti etrafında kenetlenmeye ve her türlü karanlık oyunu boşa çıkarmaya çağırıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Batman'da geçtiğimiz ay oynanan TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını taraftarlar arasında izleyen DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün ile HÜDA PAR Batman Belediyesi Başkan Adayı Serkan Ramanlı’nın yan yana bulunduğu fotoğraf tepkilere yol açmıştı.

DEM Parti Batman İl Örgütü tepkilerin ardından bir açıklama yaparak konunun partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğunu duyurmuş ve sükunet çağrısı yapmıştı.

Yapılan açıklamada “Uzun yıllarca başta kentimiz olmak üzere, Kürdistan'da halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir!! Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Dün bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değer ailelerimizi yaşananlar karşısında sükûnete çağırıyoruz. Söz konusu durum, partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur" denilmişti.

Öztüzün, dün bir video paylaşarak, “kasıtlı hedef gösterildiğini” savunmuştu.