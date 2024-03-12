HÜDA Par adayıyla fotoğraf veren DEM Partili aday ihraç edildi

DEM Parti Batman İl Teşkilatı, HÜDA PAR adayıyla birlikte maç izleyen Belediye Eşbaşkan Adayı Mehdi Öztüzün'ün partiden ihraç edildiğini duyurdu.

HÜDA Par adayıyla fotoğraf veren DEM Partili aday ihraç edildi

Geçtiğimiz ay Batman Petrolspor maçı esnasında HÜDA PAR Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı ile yan yana fotoğrafı çıkan DEM Adayı Mehdi Öztüzün hakkında karar verildi.

Bugün toplanan DEM Yönetimi ve ‘Batman Kurumlar Koordinasyonu’ yaptığı açıklamayla Öztüzün’ün ihraç edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Gelinen aşamada partimize, yurtseverlik kültürümüze ve kadın iradesine karşı tutumu nedeniyle Mehdi Öztüzün ile partimiz ve kurumlarımız ile herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmamıştır.

Öztüzün’ün belediye eşbaşkan adayımız olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Batman’da bütün karanlık yapıların ve kişisel ikbal sevdalılarının geliştirmek istediği karalama kampanyasına karşı tüm yurtsever Batman halkını yerel yönetim seçimlerinde DEM Parti etrafında kenetlenmeye ve her türlü karanlık oyunu boşa çıkarmaya çağırıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Batman'da geçtiğimiz ay oynanan TPAO Batman Petrolspor-Anadolu Üniversitesi karşılaşmasını taraftarlar arasında izleyen DEM Parti Batman Belediyesi Eş Başkan Adayı Mehdi Öztüzün ile HÜDA PAR Batman Belediyesi Başkan Adayı Serkan Ramanlı’nın yan yana bulunduğu fotoğraf tepkilere yol açmıştı.

DEM Parti Batman İl Örgütü tepkilerin ardından bir açıklama yaparak konunun partinin ilgili kurullarınca incelenmekte olduğunu duyurmuş ve sükunet çağrısı yapmıştı.

Yapılan açıklamada “Uzun yıllarca başta kentimiz olmak üzere, Kürdistan'da halkımıza karşı suç işlemiş, büyük acılar yaşatmış yapılarla bir araya gelmemiz mümkün değildir!! Parti politikamız ve ideolojik hattımızla düşmanca tavır sergilemiş bu yapılarla mesafemiz çok net ve bellidir. Dün bir futbol karşılaşmasında yaşanan durum, halkımızda ve değerli ailelerimizde büyük bir tepkiye ve infiale neden olmuştur. Öncelikle tüm halkımızı ve değer ailelerimizi yaşananlar karşısında sükûnete çağırıyoruz. Söz konusu durum, partimizin ilgili kurullarınca incelenmekte olup, geniş değerlendirme daha sonra yapılacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur" denilmişti.

Öztüzün, dün bir video paylaşarak, “kasıtlı hedef gösterildiğini” savunmuştu.

Etiketler
HÜDAPAR DEM Parti
İYİ Parti'nin İBB Adayı Kavuncu'dan rakiplerine İstanbul önerisi: Bütün adaylar bunun altına imza atsın İYİ Parti'nin İBB Adayı Kavuncu'dan rakiplerine İstanbul önerisi
Final iddiaları... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili NOW TV'den yeni karar Final iddiaları... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili NOW TV'den yeni karar
İmamoğlu 'kumpasa' dikkat çekmişti: Bakan Tunç'tan 'para sayma görüntüleri' açıklaması Bakan Tunç'tan 'para sayma görüntüleri' açıklaması
Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak! Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini
Son yerel seçim anketi: Çanakkale'de kritik İYİ Parti-CHP yarışı! Kritik viraj öncesi İYİ Parti-CHP yarışı!
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!