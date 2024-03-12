İmamoğlu 'kumpasa' dikkat çekmişti: Bakan Tunç'tan 'para sayma görüntüleri' açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ancak avukatlık ofisi olduğu ortaya çıkan para sayma görüntüleriyle ilgili, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen soruşturma başlattığı görüntüler ile ilgili “Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır” dedi.

Tunç, şunları söyledi:

"Savcılık soruşturma başlattı. Paraların kaynağı nedir? Bağış olduğu söylendi, bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır.”

CHP AÇIKLAMA YAPMIŞTI, İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı, bir ofiste para sayma işleminin yer aldığı görüntülere ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur” denilmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili şunları dile getirmişti:

"Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabii birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki, Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz..."