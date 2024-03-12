TİP'li Doğan Ergün: "Rantçıların canını sıkan sivrisinekler, eşek arıları olacağız"

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kadıköy Belediye Başkan Adayı Doğan Ergün, Gerçek Gündem'e konuk oldu.

Doğan Ergün, Seçim İşleri programında Hilmi Hacaloğlu’nun sorularını yanıtladı.

Ergün, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik bilgi verdi.

"Fatih Mehmet Maçoğlu'nu değerlendirdiniz mi? Adaylık teklif ettiniz mi sorusunu" yanıtlayan Ergun şunları söyledi:

"Maçoğlu ile kişisel tanışıklığım da var. İçinde bulunduğu Dersim Halk İttifakı ve SMF ile işbirliğimiz vardı. Seçim döneminde de işbirliğimiz vardı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir parçasıydı SMF. Bu sebeple bir diyaloğumuz vardı. Açıkça söylemek gerekirse bizim için mesele şuydu; Türkiye sosyalist hareketi bazı isimleri öne çıkartıyor. Figürler ile bu mücadele büyüyor. Bu da sürpriz değil. Bizim tarihimizde de böyle olmuştur. Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Nazım Hikmet. Bunlar önemli isimlerdir, sosyalist mücadeleyi yukarıya taşımış isimlerdir. Bu yüzden isimler figürler önem kazanabiliyor. Maçoğlu'nun Ovacık'da Dersim'de bir deneyimi var. Bu deneyimi Batı'ya taşımak istediklerini biliyoruz. Bizim de bir kaç önerimiz oldu. Bu değer seçimi nerede kazanabilir, böyle bir değerlendirme yaptık. İkincisi bu değeri AKP ile Saray rejimi ile mücadelenin bir neferi haline getirmek, ya da sağın etkisi altındaki emekçi kesimlerin yaşadığı yerlerde, yüzlerini sola dönmelerini sağlayacak mücadelenin parçası haline getirme değerlendirmemiz vardı. Biz niye Erkan Baş'ı Gebze'de aday gösterdik? Bizim bütünlüklü bir değerlendirmemiz vardı. Kent merkezlerindeki mücadeleyi büyütmek, solu daha popüler hale getirelim, daha fazla insanın yüzünü sola ve sosyalizme dönmesini sağlayalım, sonra sağ ile kuşatılmış kesimlerin yüzünü sola döndürmesini sağlayalım. Böyle bir perspektifimiz vardı ama paylaşılamadı. Sonra tartışmalar değerlendirmeler yaptık. Şunu söyledik; biz Maçoğlu ile bu sürecin ortaklaştırılması için elimizden geleni yaparız ama bu stratejiyi uygulayalım. Bu ortaklaşmanın olmamasının sebebi bu stratejide ortaklaşmanın olmamasıdır.

'O KONUDA ANLAŞILAMADI'

İkincisi Kadıköy sosyalist hareket için önemli bir yer ama bu önem TİP'in aldığı oy ile geldi. Yani TİP bir alan da açmış oldu. Bunu da güzel bir şey olarak görmüyorum. Bizim tüm basın açıklamalarımızı orada yapmak zorunda kalmamız, oraya sıkışmamız. Sol ve sosyalistlerin oraya daralması. Bu güzel bir şey değil. Bu bizim zayıfladığımızın göstergesi. Neden biz her tarafta bu yaygınlıkla mücadeleyi yükseltmeyelim. İşte o sebeple, TİP'in açtığı bir alan var evet ama biz başka yerleri de bu mücadelenin mevzileri haline getirelim istedik. Sanırım o konuda anlaşılamadı. Biz bazı ilçeleri değerlendirdik. SMF ile bu strateji doğrultusunda oluşacak adaya biz de sıcak bakarız dedik. Destek veririz, elimizden geleni yaparız dedik. Bizde düzen partilerindeki gibi bir teklifler götürme gibi bir tablo yok. Bu konuda herhangi bir tartışma ve kavga olacak bir durum haline getirmenin manası yok."

'TKP'DEN ARKADAŞLARLA DA GÖRÜŞTÜK'

Ergün, "Bize geçtiğimiz hafta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuk oldu. Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığını istediğini bildiğini ama bunu istemediklerini, eğer TİP'ten Kadıköy adayı olursa destekleyeceklerini ilettik. Fakat TİP'i tercih etmedi. Aynı şeyi biz TİP'ten görmedik dedi. Keşke bu olmalıydı gibi bir tutumu vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu ise şöyle cevapladı:

"Kendi aralarındaki görüşmenin ne olduğunu bilemem. Çok da önemsemiyorum. Ama kendi içlerinde TİP adayı olursa destekleriz gibi bir tutumu olmadıklarını biliyorum. Çok da önemli değil. Maçoğlu'na öyle bir tavrı beyan edildiğini ben bilmiyorum. Hatta aksini biliyorum ama bunlar tabi ikincil ağızdan gelen şeyler. O görüşmenin bir parçası olmadığı için bunu bilemem. TİP'in Kadıköy'den aday gösterme ve meclis üyeliği üzerinden değerlendirme ve tartışmalarımız oldu. TKP'den arkadaşlar da görüşmek istedi. Tartıştık, görüştük. Biz bu diyaloğu kapatmış insanlar değiliz."

'ADALARDA POTAYA GİRDİK'

"Yönetebiliriz, kazanmayı hedefliyoruz dediğiniz yerler var mı? Ya da potansiyeller hangileri" sorusu hakkında ise Doğan Ergün,

"Potansiyel söyleyebilirim. Tekrar söylüyorum yerel seçim dinamiği çok farklı. Kolay değil. Herhangi bir belediyeyi almak çok büyük bir iş. O yüzden potansiyel söyleyebilirim. Hatay'da, Antakya'da, Arsuz, Samandağ ve Defne'de çok güçlü çalışmalarımız var. Özel olarak Defne ve Samandağ öne çıkıyor. İzmir'de Çiğli, Dikili, Karaburun gibi ilçelerde çok güçlü çalışmalarımız var. Görece küçük olmasıyla Karaburun ve Çiğli, bu ilçelerde çalışmalar çok önemli. İstanbul Adalar'da çok iyi bir çalışma gidiyor. Adalar'da potaya girmiş durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Biz bunu dostlarımıza, müttefiklerimize anlattık. İnanmadılar, şimdi çok iyi bir çalışma gidiyor. Oradaki arkadaşlarla da görüştüm. Belki gücümüzün bir kısmını oraya aktarmamız gerekiyor. Orada potaya girmiş durumda olduğumuzu düşünüyorum. 4 bin oy aldığımızda Adalar seçimini kazanırız diye bir değerlendirmemiz var."

'CHP VE DEM PARTİ NEZAKET GÖSTERDİ'

Doğan Ergün, Erkan Baş'ın Gebze Adaylığı hakkında şu aktarımı yaptı:

"Erkan Baş'ın Gebze'de kazanma ihtimali var. Bir kere Erkan Baş'ın Gebze adaylığı sağ siyaseti rahatsız etti. Gebze 94 seçimlerine kadar solla anılmış bir ilçe. Zaten emek hareketi açısından çok önemli, Birleşik Metal İş Senikası'nın örgütlenmesi, başka sendikaların örgütlenmesi açısından önemli. Bir kere, ne oluyor dedi herkes. Bir genel başkan bir ilçeden neden aday olur? Şu ana kadar böyle bir deneyim olduğunu zannetmiyorum. Fakat genel başkanımız şu iddiayı ortaya koydu; 'ben genel başkan olsam da işçi sınıfının bir neferiyim, benim hedefim işçi sınıfı mücadelesini her yerde haykırmak. Onun sözcüsü onun temsilcisi olmak.' Bizim parti olarak da derdimiz bu. CHP ve DEM Parti nezaket gösterdi, onlar genel başkan buradan adaysa biz aday göstermeyelim dediler. Biz onlara teşekkür ettik. Burada yapmamız gereken, bir kere daha önce CHP ve DEM'e oy vermiş yurttaşlarımızın konsolide edilmesi gerekiyor. Onlar aday çıkarmadığına göre, Erkan Baş'ın onları konsolide etmesi gerekiyor. Sağ olsunlar onlar da çalışıyorlar. İkincisi ve en önemlisi, sağ partiler tarafından kontrol edilen yurttaşlarımızın oyunu ne kadar alabileceğiz, onları ne kadar konsolide edeceğiz. Bizim için asıl sınav budur. Biz bunu yakalayabileceğimizi ve yaratabileceğimizi düşünüyoruz."

'RANTÇI KARARLARDA BAŞ BELASI OLACAĞIZ'

TİP'li Ergün, son olarak Kadıköy'de hedefleri hakkında, “Halkı, emekçileri, emeklileri, gençleri bir mücadele alanının parçası haline getirmemiz gerekiyor. Gerçek hedefler ortaya koymanız gerekiyor. Ben Kadıköy’ün halkla beraber yönetilebileceği çok güzel bir örnek oluşturulabileceğini düşünüyorum. Belediye başkanlığını kazanamasak da belediye meclisini halkın meclisi haline getiririz. Her yerde onu söylemeye çalışıyoruz. TİP’liler her yerde belediye meclislerine bir sivrisinek olacak. Baş belası olacak. Oralarda çıkarılan rantçı kararlarda baş belası olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem