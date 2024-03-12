Erdoğan 'son seçimim' demişti: Anayasa işaret edildi, 'daha çok zaman var' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklaması hakkındaki soru üzerine "TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır" dedi.

Tunç şunları söyledi:

"Tabi sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızın kuralını hatırlattı. 116. maddenin ikinci fırkasında, Sayın Bozdağ'ın da bahsettiği gibi TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır. Bakalım, daha çok zaman var. 4 yıl içinde neler olur neler biter, Mevlam neler gösterir."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya gelmişti.

Erdoğan buradaki konuşmasında, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” demişti.

Erdoğan, 2009 ve 2012'de milletvekili seçimlerini kastederek de “son kez” açıklaması yapmıştı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa'ya göre Erdoğan'ın son seçimi olduğunu söylemiş, ancak bu hususta açık kapı bırakarak TBMM'yi işaret etmişti.