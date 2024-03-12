Erdoğan 'son seçimim' demişti: Anayasa işaret edildi, 'daha çok zaman var' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklaması hakkındaki sorulara yanıt verdi. Tunç, "TBMM, seçimi yenilerse adaylık yolu açılır" dedi.

Son Güncelleme:
Erdoğan 'son seçimim' demişti: Anayasa işaret edildi, 'daha çok zaman var' dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklaması hakkındaki soru üzerine "TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır" dedi.

Tunç şunları söyledi:

"Tabi sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızın kuralını hatırlattı. 116. maddenin ikinci fırkasında, Sayın Bozdağ'ın da bahsettiği gibi TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır. Bakalım, daha çok zaman var. 4 yıl içinde neler olur neler biter, Mevlam neler gösterir."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Gençlik Buluşması öncesinde vakfın 81 il temsilcisiyle bir araya gelmişti.

Erdoğan buradaki konuşmasında, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak” demişti.

Erdoğan, 2009 ve 2012'de milletvekili seçimlerini kastederek de “son kez” açıklaması yapmıştı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa'ya göre Erdoğan'ın son seçimi olduğunu söylemiş, ancak bu hususta açık kapı bırakarak TBMM'yi işaret etmişti.

Erdoğan'dan veda sinyali mi? 'Bu seçim benim son seçimim'Erdoğan'dan veda sinyali mi? 'Bu seçim benim son seçimim'Siyaset
Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP 2024 Yerel Seçimleri Yılmaz Tunç
Son Güncelleme:
Murat Kurum 'kudreti' | Altı açık olmayan ocakta 19 kişiye menemen pişirdi Altı açık olmayan ocakta 19 kişiye menemen pişirdi
Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman? NOW TV'nin yeni dizisinden üzücü haber Kızıl Goncalar sezon finali ne zaman? NOW TV'nin yeni dizisinden üzücü haber
Tunç Soyer perde arkasını anlattı: Ekrem İmamoğlu ile ne konuştular, İzmir’de neden tekrar aday gösterilmedi? Ekrem İmamoğlu ile ne konuştular, İzmir’de neden tekrar aday gösterilmedi?
Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu Yeniçağ gazetesinin sahibine ne oldu? Ahmet Çelik'in son durumu
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak! Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!
Seçimden sonra bekleniyordu: 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü' 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü'