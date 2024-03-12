Murat Kurum 'kudreti' | Altı açık olmayan ocakta 19 kişiye menemen pişirdi

AKP'nin İstanbul adayının "öğrencilerle sahur" şovunda menemen yaptığı anlarda bir gariplik dikkat çekti. Menemen yapılan ocağın altının açık olmadığı görüldü.

Son Güncelleme:
Murat Kurum 'kudreti' | Altı açık olmayan ocakta 19 kişiye menemen pişirdi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’da bir öğrenci evinde sahur yaptı.

Kurum’un öğrenci evinde menemen yaptığı ve gençlerle PlayStation oynadığı görüntüler basına servis edilirken, gazeteci Alican Uludağ görüntülerdeki bir ‘garipliğe’ dikkat çekti.

İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'Siyaset

Kurum’un ziyaret ettiği evde çok sayıda öğrenci bulunurken, bir görüntüde toplamda Murat Kurum dahil odada 19 kişi olduğu görüldü.

Diğer görüntüde ise Murat Kurum’un menemen yaptığı an yer alırken, ocağın altının açık olmaması dikkat çekti.

Gazeteci Uludağ, paylaşımına "Yanmayan ocakta küçük tavayla 19 kişilik menemen pişirmek" notunu düştü.

Etiketler
AKP Murat Kurum Öğrenci İstanbul
Son Güncelleme:
Eskişehir’de 123 gözaltı Eskişehir’de 123 gözaltı
Final iddiaları... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili NOW TV'den yeni karar Final iddiaları... Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili NOW TV'den yeni karar
Ankara'da 52 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da 52 şüpheli gözaltına alındı
Cem Garipoğlu'nun otopsi kayıtları izlenecek: Mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu dosyasında yeni karar
12 Mart, Dünya İnternet Sansürüyle Mücadele Günü'nde RSF'den açıklama Dünya İnternet Sansürüyle Mücadele Günü'nde RSF'den açıklama
Bakliyatlarınızın içine bir tane atın… Güve sorununa etkili çözüm Bakliyatlarınızın içine bir tane atın… Güve sorununa etkili çözüm
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler... İstanbul'dan üç ilçe de listede TÜİK paylaştı: İşte Türkiye'nin 82. ili olabilecek ilçeler
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz' İmamoğlu ile Kurum arasındaki puan farkını açıkladı, 'bir tık avantajlı görüyoruz'
Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini: Gram altının fiyatı uçacak! Kuyumcu esnafından duyulmamış altın fiyatları tahmini
Resmi Gazete'de yayımlandı, iddialar gerçekleşmedi: AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü! AKP, emekli bayram ikramiyesine çöktü!
Seçimden sonra bekleniyordu: 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü' 'Bankalar sessiz sedasız kredi kartı nakit avans taksit sayısını düşürdü'