Murat Kurum 'kudreti' | Altı açık olmayan ocakta 19 kişiye menemen pişirdi

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’da bir öğrenci evinde sahur yaptı.

Kurum’un öğrenci evinde menemen yaptığı ve gençlerle PlayStation oynadığı görüntüler basına servis edilirken, gazeteci Alican Uludağ görüntülerdeki bir ‘garipliğe’ dikkat çekti.

Kurum’un ziyaret ettiği evde çok sayıda öğrenci bulunurken, bir görüntüde toplamda Murat Kurum dahil odada 19 kişi olduğu görüldü.

Diğer görüntüde ise Murat Kurum’un menemen yaptığı an yer alırken, ocağın altının açık olmaması dikkat çekti.

Gazeteci Uludağ, paylaşımına "Yanmayan ocakta küçük tavayla 19 kişilik menemen pişirmek" notunu düştü.