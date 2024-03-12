Cem Garipoğlu'nun otopsi kayıtları izlenecek: Mezarı açılacak mı?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar ettiği ifade edilen Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi

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Cem Garipoğlu'nun otopsi kayıtları izlenecek: Mezarı açılacak mı?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'u 18 Kasım 2011'de öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar ettiği ifade edilen Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir karar aldı.

Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun daha önce "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde de bulunduğu başsavcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istedi.

Otopsi görüntülerini izleyecek bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

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Kaynak: AA

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