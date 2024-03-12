Eskişehir’de 123 gözaltı

Belirli tarihleri arasında aranan şahıslarla ilgili il genelinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs,10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, ifadeye yönelik aranan 80 şahıs olmak üzere, il genelinde toplam 123 şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA