Esti gürledi ama... Bakan Fidan'ın ziyareti sonrası ABD'den dikkat çeken YPG kararı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD’ye giderek çeşitli konularda temaslarda bulundu.

İktidara yakın medyada da, ilgili ziyaretlerle ilgili öne çıkarılan konulardan biri de ABD’nin YPG’ye verdiği destekti.

Washington’da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde ABD'nin YPG’ye verdiği desteği gündeme getirdiğini bildirdi.

Fidan, ABD’ye yönelik açıklamasında, "Sizin geçici olarak başlattığınız bu sürecin artık bir kalıcılığa dönüşmesinin iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyledik, bunun bir an önce son bulması, buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor, aksi taktirde iki ülke daha büyük bir karşı karşıya geliş riskini taşıyor terör örgütü üzerinden” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN FİDAN’IN ZİYARETİ SONRASI AÇIKLANDI

Ziyaretin ardından 3 gün geçti ve ABD’de Joe Biden yönetiminden bir karar çıktı.

Rudaw’ın aktardığı karara göre, ABD yönetimi Savunma Bakanlığı'nın 2025 bütçe tasarısında Peşmerge ve Irak güçlerine 380 milyon 758 bin dolar ayırdı.

Ayrılan 380 milyon doları aşkın kaynağın 147 milyon 941 bin dolarının Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) tahsis edileceği bildirildi.

ABD, 2023 yılı için de Rojava ve Suriye’de IŞİD ile mücadele eden DSG için 183 milyon dolar ayırmıştı.

DSG'NİN SİLAHLI GÜCÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YPG OLUŞTURUYOR

Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve Türkmenlerden oluşan IŞİD'e karşı mücadele için oluşturulmuş ortak bir operasyon gücü Demokratik Suriye Güçleri’nin silahlı gücünün çoğunu YPG oluşturuyor.