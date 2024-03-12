İstanbul'da paylaşım yapmıştı: İnsan kaçakçılığı ile suçlanan Andrew Tate Romanya'da yakalandı

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmakla suçlanan ABD'li eski boksör ve yeni sosyal medya ünlüsü Andrew Tate’nin Romanya’da gözaltına alındı.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın haberine göre, cinsel saldırı ile ilgili bir soruşturmayı bekleyen İngiliz tutuklama emri üzerine Romanya'da mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

Andrew ve Tristan Tate kardeşlerin 24 saat gözaltında tutulduğu belirtilirken, Bükreş Temyiz Mahkemesi'nin bugün yakalama emrinin infaz edilip edilmeyeceği konusunda karar vereceği aktarıldı.

İSTANBUL’DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçen haftalarda İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmak gibi birçok suçtan yargılanan ve bir süre ev hapsinde kalan sosyal medya ünlüsü Andrew Tate'in sosyal medya hesabından İstanbul’da paylaşım yapılmıştı.

ANDREW TATE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

37 yaşındaki ABD'li eski boksör, özellikle 2016 yılından beri devamlı özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yaparak sosyal medyada ün kazandı.

Tate, 29 Aralık 2022'de Romanya'da kardeşi Tristan ve iki kadınla birlikte "insan kaçakçılığı organize suç örgütü kurma" suçlamalarıyla tutuklandı.

BBC Türkçe'nin Ağustos 2023 tarihli haberine göre Tate kardeşlere tecavüz suçlaması da yöneltildi, iki kardeş suçlamaları reddetti.

300 sayfalık iddianamede Tate ile ilgili çok sayıda suçlama yer alıyor.

Romanyalı savcılar tarafından hazırlanan iddianamede, Tate kardeşlerin Karpatlar Dağları'nın eteklerindeki bir köy evinde, daha önce tanıştıkları bazı kadınları fiziksel ve psikolojik şiddet ile pornografik içerik üretmeye zorladıkları belirtliliyor.

Dosyada Andrew Tate’in online bir banka hesabına aktardığı öne sürülen para transferlerini de içeriyor. Toplam transfer tutarının 4 milyon sterlin civarında olduğu ifade ediliyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇLAMALARI

Savcılara göre Tate kardeşler yasal işlerden para kazanmıyor. Buna rağmen 2018 yılı itibarıyla 3 milyon sterlin değerinde “çok sayıda emlak” ile “15 çok nadir ve pahalı araba” edindikleri, mücevherata ek olarak 400 bin dolar değerinde kripto paralarının olduğu öne sürülüyor.

İnsan kaçakçılığı için suç örgütünün ise 2021'de kurulduğu ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İngiltere'yi de kapsadığı, kurban olduklarını belirtilen yedi kişinin ifadeleri ve tanıklıkları da iddianamede yer alıyor.

Andrew Tate, gözaltına alındıktan sonra mart ayından başlayarak 5 ay ev hapsinde tutuldu. 4 Ağustos'ta ise 2 Ekim'e kadar uygulanacak 60 günlük adli kontrol şartıyla tahliye edildi.