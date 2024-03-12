Yaptığı 6 site de depremde yıkılmıştı: AKP'li müteahhit serbest bırakıldı

Adıyaman Besni’de faaliyet gösteren İşitmen İnşaat’ın sahibi Şükrü İşitmen’in yaptığı Üzümkent Sitesi'nin de dahil olduğu 6 site, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Bu binalarda ikamet eden 123 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP Besni ilçe Yönetim Kurulu ve MÜSİAD üyesi olan İşitmen, deprem sonrası Mersin’de yakalanarak tutuklandı. Taksirle işlenen suçlarda tutukluluk süresinin 1 yıl olması sebebiyle iki hafta önce tahliye edilen Şükrü İşitmen’in yargılanması için yüzde 60’lık kusur aranıyor.

Bu duruma, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve avukatlar itiraz ediyor. Site enkazında hayatını kaybedenlerin yakınları, adalet ve etkin yargılama istiyor.

'KAĞIT ÜSTÜNDE MÜTEAHHİT GÖZÜKMÜYOR'

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre; Üzümkent Sitesi’nde annesi, iki kardeşi ve kuzenini kaybeden Tarık Önder, İşitmen’in yargılanması için mücadele edenlerden biri. O dönem sitenin işlemlerinin kooperatif üzerinden tamamlandığını belirten Önder, şunları söyledi:

“Üzümkent’te ne kadar kişinin hayatını kaybettiği hâlâ tam olarak bilinmiyor. 80’e yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Üzümkent Sitesi’nin yapımı 2003 yılında tamamlandı. O dönem prosedür gereği İşitmen, inşaatı, Üzümkent Konut Yapı Kooperatifi üzerinden tamamladı. İşitmen aynı zamanda kooperatifin başkanıydı. Kısacası İşitmen kağıt üzerinde müteahhit değil ama siteyi yapan o ve herkes burada müteahhit olduğunu biliyor. Hatta şikayetçi olan müştekilerin hepsi de sadece kooperatif başkanı olarak Şükrü İşitmen'den şikayetçi olduklarını söyledi. İşitmen’in yaptığı siteler depremde yıkıldı. İşitmen bu binalardan dolayı tutukluydu. Ama Şükrü İşitmen, bir yıllık tutukluluğun ardından iki hafta önce serbest bırakıldı. Hakkındaki iddianame mahkeme aşamasına geçmediği gerekçesiyle yurtdışı çıkışı yasağı ve haftada üç gün imza verme şartıyla serbest bırakıldı. İşitmen, Üzümkent davasında tutuklu değil çünkü kağıt üzerinde müteahhit gözükmüyor. Kâğıt üstünde müteahhit olarak gözüken kişi belediye eski başkanı Nuri Tuğsuz, o da serbest bırakıldı. Şükrü İşitmen’in kendisi gibi müteahhit olan oğlu Ahmet İşitmen, İngiltere'de kaçak durumda. Biz istiyoruz ki bu şahıs, Üzümkent Sitesi'nden dolayı da tutuklansın.”

‘DELİL TOPLAMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Acılarını yaşamaya imkan olmadan delil toplamak zorunda kaldıklarını belirten Önder, “Yakınlarımızı kaybettiğimiz Üzümkent Sitesi müteahhidi İşitmen’in yargılanması için delil toplamaya çalışıyoruz. Savcılıkta dosyada eksiklikler olduğunu söyledik. Ticaret sicil gazetelerini çıkardık. Kooperatiflerin belgelerine ulaşılmasını istiyoruz. Orada kayıtlı ödemeler nerelere yapılmış? Kooperatif tarafından şirkete yapılan ödemeler kime aktarılmış? Çünkü şirketin kendilerine ait olduğunu biliyoruz. Herkes de bunu biliyor. Böyle bir mağduriyetimiz var. ‘Ben suçsuzum. Bak gördünüz mü, beni serbest bıraktılar’ diye algı yaratıyorlar. Adalet çok geç işliyor. Bizim gibi onlarca, belki yüzlerce dava var. Şükrü İşitmen, bizim davadan olmasa bile diğer davalardan zaten asli kusurlu" dedi.

‘123 KİŞİ ÖLDÜ AMA KUSUR ORANINA GÖRE YARGILANACAK'

Dava avukatı Figen Kaleağası bilirkişi raporlarını uzun süredir beklediklerine dikkat çekti. Kaleağası, “İşitmen, sadece Üzümkent Sitesi’nde müteahhit olarak görünmüyor. O dönemin koşulları gereği kooperatif adıyla bu işleri yapıyor fakat resmi olarak o yapmış görünüyor. Yaptığı yerlerde 150’ye yakın insan hayatını kaybetti. Soruşturma hâlâ devam ediyor. Taksirle işlenen suçlarda tutukluluk süresi 1 yıl, o da bu süre dolunca serbest bırakıldı. İşitmen kusur oranına göre yargılanacak. Kusuru için ilk bilirkişi raporu Nisan 2023’te geldi. Yargılamanın devam etmesi için tekrar istenen ikinci bilirkişi görüşü ise Kasım 2023’te gelmeliydi ama hala bekleniyor. Biz avukatlar olarak dosyanın akıbeti ile ilgili hafta arası savcıyla görüşeceğiz" diye konuştu.