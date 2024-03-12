Sanığa FETÖ'den ceza isteyen savcının 'Hocaefendi' tweeti mahkemeye sunuldu, salon karıştı

Amasya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat 2020’de görülen bir duruşmada, savcının FETÖ üyeliğinden ceza istediği C.E. isimli sanık yargılanıyordu. Ancak, sanık avukatının savcının attığı bir tweet’i sunması mahkeme salonunu karıştırdı.

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, Şubat 2020’de görülen duruşmada sanık avukatı Serdar Öztürk mahkemeye müvekkili C.E. hakkında FETÖ üyeliğinden ceza isteyen savcı Ü.S.’nin 22 Kasım 2013’te attığı tweeti sundu. O dönemde AKP ile FETÖ arasında dershane kavgası sürerken, savcı Ü.S. ‘Hoca efendiyi dinleyin’ çağrısında bulunmuştu.

Ü.S. konuya ilişkin tweetinde şu ifadeleri yazmıştı:

“Ulaşımda ve sağlıkta ve diğer başlıklarda yapılan dönüşüm eğitimde de kaçınılmaz. Hocaefendiyi dinleyin okulları artırın.”

AVUKATLIKTAN SAVCILIĞA

15 Temmuz’dan sonra avukatlıktan savcılığa geçenlerden olan savcı Ü.S. Amasya Cumhuriyet Savcılığı’ndan 2022 kararnamesiyle Erzurum’a atandı. Savcı Ü.S.’nin Erzurum’daki görevine devam ettiği bildirildi.

CEZA İSTEDİĞİ KİŞİYE BERAAT

FETÖ üyeliğinden ceza istenen C.E. Konya’dan yapılan bir ardışık arama nedeniyle yargılanıyordu ancak o döneme kadar hiç Konya’da görev yapmamıştı. C.E. 2010-2013’te FETÖ baskılarına maruz kaldığını anlattığı mahkemede şunları söyledi:

“Sayın başkan siz bana asker bir akrabanız olduğunu ve onun da terör örgütünden dolayı zor günler yaşadığını, kendi isteğiyle emekli olduğunu söylediniz. Sonrasında benim görev yaptığım yerle ilgili birkaç soru sormuştunuz. 2012’de bu terör örgütünden ciddi darbeler yedikten sonra 2012 yılında Hava Malzeme Trans Komutanlığı’na atandım, buradaki birlik çok küçüktü. Çok pasif bir görevdi. Emrimde 50 asker vardı. Kıyaslama yapmamız gerekirse 2006 yılında göreve başladığımda 250-300 arasında emrimde personel bulunuyordu. Ancak 2017 sonrasında aktif bir göreve atanabildim.”

Hakkında hazırlanan belgelerde ByLock kaydı, BankAsya hesabı, dernek üyeliği, fotoğraf teşhisi, KHK ile kapatılan bir okulla alakası olmaması, siber inceleme raporlarında telefonlarında bir şey bulunamaması gibi nedenlerle savcı Ü.S.’nin FETÖ üyeliğinden ceza istediği C.E. beraat etti.