İYİ Partili üst düzey isim Ankara adayının Mansur Yavaş'a yönelik 'yolsuzluk' iddialarına sert çıktı: 'İYİ Partililer neden bu iddialara sessiz kalıyor?'

İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili yolsuzluk iddiaları, parti yöneticisi

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İYİ Partili üst düzey isim Ankara adayının Mansur Yavaş'a yönelik 'yolsuzluk' iddialarına sert çıktı: 'İYİ Partililer neden bu iddialara sessiz kalıyor?'

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini reddederek 81 ilde kendi adaylarıyla yarışan İYİ Parti’de, parti lideri Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Partililer CHP’nin İstanbul ve Ankara belediye başkanları olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a karşı sert eleştirilerde bulundu.

Son olarak İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, tv100’de yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili yolsuzluk iddialarında bulundu.

İYİ Partili üst düzey isim Ankara adayının Mansur Yavaş'a yönelik 'yolsuzluk' iddialarına sert çıktı: 'İYİ Partililer neden bu iddialara sessiz kalıyor?' - Resim : 1

Yıldırım’ın yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki’yi de sinirlendirdi.

Tiryaki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuruluş sürecinin ilk anından beri emek vermiş bir İyi Partili, Ankara eski il başkanı, hali hazırda GİK üyesi ve Ankaralı bir vatandaş olarak bu kampanya dilini ve yöntemini kesinlikle tasvip etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Tirkyaki, paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız kampanyasının ilk gününden beri, Nasıl bir belediye başkanlığı yapacağını, gerçekleştireceği projeleri ve neden “en iyisi” olduğunu anlatmak yerine, Mansur Yavaş ve yönetiminin özellikle belediye iştiraklerinde gerçekleştirdiğini iddia ettiği yolsuzlukları ve usulsüzlükleri anlatıp durmaktadır.

Kuruluş sürecinin ilk anından beri emek vermiş bir İyi Partili, Ankara eski il başkanı, hali hazırda GİK üyesi ve Ankaralı bir vatandaş olarak bu kampanya dilini ve yöntemini kesinlikle tasvip etmiyorum. Ancak bu adayın kendi tercihidir, yol kendi yoludur. Meselenin beni ahlaken ve vicdanen rahatsız eden çok daha önemli bir boyutu bulunmaktadır.

Halen İyi Parti Genel İdare Kurulu içerisinde, hatta Genel Başkan yardımcıları içerisinde Bizzat kendisi, Eşi, çocuğu, yeğeni, kuzeni veya akrabası Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerde Yönetim kurulu üyesi olan insanlar vardır. Bu da gizli saklı değil; açık, aleni ve bilinen bir durumdur.

Bu sebeple buradan muhataplarına sormak istiyorum: Bu kimseler veya yakınları, İyi Parti adayının bahsettiği yolsuzluk iddialarına şimdiye kadar şahit olmuşlar mıdır? Şahit olmuşlarsa neden susmuşlardır? Neden görevlerine devam etmektedirler? Şahit olmamışlarsa, iddialar asılsızsa, niçin bu ithamlara sessiz kalmaktadırlar? Bu tarz bir iftira siyasetini hangi ilkeyle meşrulaştırmaktadırlar?

İyi parti, rekabetle hakareti; siyasetle intikamı birbirine karıştıran bir yaklaşıma alet edilemez. Türkiye’yi yönetme iddiasıyla ve yönetebilecek kadrolarla kurulmuş İyi Parti, Hiç kimsenin kişisel intikam aparatı olarak kullanılamaz. Bu yüzden sözü edilen belediye iştirakleriyle ilgili iddialara İştiraklerle yakın ilişkide olduğunu bildiğim İyi Partililer, Ahlaken ve vicdanen kamuoyu önünde yanıt vermekle yükümlüdürler.”

MANSUR YAVAŞ’A ‘ADAYLIKTAN ÇEKİL’ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cengiz Topel Yıldırım adaylığının açıklanmasının ardından mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'a yüklendiği ifadelerini artırdı.

Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda da Yavaş'a 'adaylıktan çekilme' ve 'oyları bölmeme' çağrısı yapmıştı.

Melih Gökçek'in düşmanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, Mansur Yavaş'ın muhalifiydi: İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım kimdir?Melih Gökçek'in düşmanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, Mansur Yavaş'ın muhalifiydi: İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım kimdir?Siyaset

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