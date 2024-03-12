İftar yolunda feci kaza: Tırın üzerine devrildiği otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti

Bakırköy’de tırın üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin sosyal tesise iftara gittikleri öğrenildi.

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İftar yolunda feci kaza: Tırın üzerine devrildiği otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F.'nin kullandığı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. ile Sultan A., Güler Rukiye A. ve Merve A. hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla tırın dorsesindeki kese kağıtları boşaltılarak yükü hafifletilmeye çalışıldı. Daha sonra tırın dorsesi vinç yardımıyla kaldırılıp, altında kalan otomobil çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, tırın kaldırılması için de çalışma yapılıyor.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Mehmet F. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İftar yolunda feci kaza: Tırın üzerine devrildiği otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti - Resim : 1

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